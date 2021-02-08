Meteoroloji’nin Çanakkale ve Balıkesir için turuncu alarm verdiği fırtına, Ayvalık’ta küçük balıkçı teknelerini batırdı. Bu gece başlaması beklenen kuvvetli yağışla Ayvalık’ta daha da etkili olması beklenilen fırtınanın Gömeç ile Burhaniye ilçelerinin kırsal mahallelerinde de etkili olması bekleniyor.
Kuzey Ege’de fırtına
08.02.2021 - 21:38 | Son Güncelleme: 08.02.2021 - 21:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde öğleden sonra kuvvetli fırtına etkili oldu.
Etiketler : kuzey ege,fırtına,haberler,rüzgar,
766148 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/766148.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER