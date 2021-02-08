Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege ve Çanakkale Boğazı’nda şiddetini arttıran lodos sebebiyle Gelibolu-Lapseki, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında feribot seferlerini iptal ettiğini duyurmuştu. Bu hatlar üzerinde çalışan feribotlar yeniden çalışmaya başladı.
GESTAŞ A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada, “Bugün Gelibolu-Lapseki, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında seferlerimiz saat 21.30 itibarıyla açılmıştır” ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, Bozcaada ve Gökçeada seferleri bugün iptal edildi.
Çanakkale Boğazı’nda feribot seferleri yeniden başladı
08.02.2021 - 22:10 | Son Güncelleme: 08.02.2021 - 22:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’de hava muhalefeti sebebiyle durdurulan feribot seferleri yeniden başladı.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege ve Çanakkale Boğazı’nda şiddetini arttıran lodos sebebiyle Gelibolu-Lapseki, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında feribot seferlerini iptal ettiğini duyurmuştu. Bu hatlar üzerinde çalışan feribotlar yeniden çalışmaya başladı.
Etiketler : feribot,çanakkale,haberler,
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