Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun-Sinop karayolunda bulunan bir galeride meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde iş yerinin önünden geçen galeri sahibinin arkadaşı 2020 model Volkswagen Tiguan aracı göremeyince iş yeri sahibini arayarak aracın yerinde olmadığını söyledi. İş yerine gelen galeri sahibi polisi arayarak aracının çalındığı ihbarında bulundu. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda iş yerinin laptopunun da çalındığını tespit etti. Çalıntı aracı bulmak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor