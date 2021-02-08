Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilçede binaların çatıları uçarken, bazı bölgelerde ise ağaçlar gövdesinden kırılıp yola düştü. Bakırköy Rauf Orbay Caddesi üzerinde de bir ağaç, fırtınadan dolayı gövdesinden koparak seyir halindeki aracın üzerine düştü. Ağacın düşmesi üzerine ani fren yaparak aracı durduran sürücü, olayı yara almadan atlattı. Cadde bir süre trafiği kapatılırken, ekiplerin ağacı kaldırma çalışmaları sürüyor.