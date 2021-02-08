Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'u şiddetli fırtına vurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından İstanbul’da beklenen yağış ve fırtına akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi meydana gelen olaylarda bir kişi ise yaralandı. Akşam üzeri etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Beykoz’da çınar ağacı devrildi. Olayda, yola devrilen ağaç itfaiye ekiplerince kaldırıldı. Akşam saat 20.30 sıralarında Anadolu yakasında da etkisini gösteren şiddetli rüzgarda Kanlıca Mahallesi Mehmet Ali Birand Caddesi'nde bir çınar ağacı devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri caddeye devrilen ağacı kaldırarak yol kenarına bıraktı. Polis ekipleri de caddede güvenlik önlemi alarak, sürücülerin kontrollü geçişini sağladı.



Bağcılar’da uçan çatı evlerin içine girdi: 1 yaralı

Fırtına nedeniyle Bağcılar’da bitişik bir binanın çatısı karşı binadaki dairelere doğru uçtu. 1 kişi yaralanırken, cadde üzerinde bulunan araçlar hasar gördü. Bağcılar 348. Sokak üzerinde bulunan iki bitişik binanın çatısı fırtına nedeniyle uçarak, karşı binanın balkonundan içeriye girdi. Bu sırada balkonda bulunan bir kişi, çatıdan kopan parçalar ve dairenin pencere camının parçalanmasıyla yaralandı. Binaya çarparak yere düşen parçalar nedeniyle sokaktaki çok sayıda araç da hasar gördü.



Ekiplerin çatıyı kaldırma çalışmaları sürüyor.



Bayrampaşa’da binanın uçan çatısı park halindeki araca saplandı

Bayrampaşa’da fırtınada uçan bir binanın çatısı, park halindeki araca saplandı. Sokakta kimsenin olmaması olası bir yaralanmanın önüne geçerken, parçalar itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde bir evin çatısı da fırtına nedeniyle uçarak sokakta park halinde bulunan araçlara zarar verdi. Araçlarda maddi hasar oluşurken, binadan uçan bir parçanın park halindeki bir araca saplandığı görüldü. Sokakta kimsenin olmaması olası bir yaralanmanın önüne geçerken, sokak içerisine dökülen parçalar itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.



Kağıthane ve Beyoğlu’nda evlerin çatısı uçtu

Beyoğlu’nda da rüzgarın etkisiyle uçan çatı asılı kaldı.Kağıthane Gürsel Mahallesi Atiye Sokak’ta fırtınanın etkisiyle 3 katlı bir binanın çatısı iş yerinin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, ekipler çatının parçalarını güvenli alana indirdi. Gürsel Mahallesi’nde bulunan 28 Nisan Caddesi’nde de 3 katlı bir binanın çatısı rüzgarın etkisiyle karşı daireye uçtu. Dairede kimsenin olmaması ve sokaktan kimsenin geçmemesi olası bir facianın önüne geçerken, dairede maddi hasar meydana geldi.



Beyoğlu’nda çatı asılı kaldı

Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Etibank Caddesi'nde ise şiddetli rüzgarın etkisiyle 2 katlı bir binanın çatısı uçtu. Çatının bazı parçaları yere düşerken, çatı binada asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıya müdahale ederek güvenli alana indirdi.



Öte yandan Silivri’de ise bir ağaç kökünden sökülerek elektrik direğinin üzerine devrildi.