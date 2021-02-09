Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazırlanan iddianame Fethiye Ağır Ceza Mahkemesince kabul Edildi. Zanlının eşini planlayarak öldürdüğü belirtilen iddianamede "Sanığın planı doğrultusunda öncelikle tek lehdarı kendisi olacak şekilde eşi adına 400 bin lira teminat bedelli ferdî kaza sigortası yaptırmış. Sonrasında tatil bahanesiyle geldiği Fethiye'de hamile eşini Kelebekler Vadisi yamacına götürüp aşağı itmiş" ifadelerine yer verildi. Aysal'ın olayın ardından kısa bir süre içerisinde 400 bin lirayı almak için sigorta şirketine gittiği aktarıldı.