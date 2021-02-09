Hazırlanan iddianame Fethiye Ağır Ceza Mahkemesince kabul Edildi. Zanlının eşini planlayarak öldürdüğü belirtilen iddianamede "Sanığın planı doğrultusunda öncelikle tek lehdarı kendisi olacak şekilde eşi adına 400 bin lira teminat bedelli ferdî kaza sigortası yaptırmış. Sonrasında tatil bahanesiyle geldiği Fethiye'de hamile eşini Kelebekler Vadisi yamacına götürüp aşağı itmiş" ifadelerine yer verildi. Aysal'ın olayın ardından kısa bir süre içerisinde 400 bin lirayı almak için sigorta şirketine gittiği aktarıldı.
Hamile eşini kayalıktan sigorta parası için itmiş
09.02.2021 - 02:58 | Son Güncelleme: 09.02.2021 - 02:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'den Fethiye'ye tatile gelen 32 yaşındaki Semra Aysal'ın, Kelebekler Vadisi'nin üst kısmındaki kayalıklardan yaklaşık 2,5 yıl önce düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklanan eşi Hakan Aysal hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Etiketler : cinayet,
766185 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/766185.aspx
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