Megakentte kar yağışı ise cumartesi akşamı batı ilçelerinden giriş yapacak. Kar yağışının 14-15 Şubat (Pazar-Pazartesi) günlerinde etkisini artırması bekleniyor. Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika açıklaması ile vatandaşları bugün beklenen fırtınaya karşı da uyardı. Yapılan açıklamada, “Marmara Deniz’inde rüzgarın; bugün öğle saatlerinden sonra, güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor” ifadelerine yer verildi. İHA
Meteoroloji açıkladı: Kar İstanbul'a geri dönüyor
09.02.2021 - 04:18 | Son Güncelleme: 09.02.2021 - 04:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden İstanbul’a kar müjdesi geldi. Yapılan tahminlere göre İstanbul’da hava sıcaklıkları önümüzdeki perşembe gecesinden itibaren 10 derece birden düşecek.
Etiketler : istanbul,istanbul kar,kar yağışı,
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