Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çayırcık Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede mahalledeki evler ile ormanlık alana sıçradı. Yangın nedeniyle Çayırcık Mahallesi boşaltıldı. Yangına Abana ve çevre ilçelerin itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler müdahale ediyor.
Kastamonu'da orman yangını mahalleye sıçradı
09.02.2021 - 06:24 | Son Güncelleme: 09.02.2021 - 06:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu'nun Abana ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Etiketler : kastamonu,orman yangını,
766204 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/766204.aspx
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