Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu’nun Kumru ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ancak Altınordu ilçesinde bir inşaat firmasında satış temsilcisi olarak çalışan 38 yaşındaki Abdülkerim Irız, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine mavi ladin fidanlarına heves saldı. İlk etapta kendi Kumru ilçesine bağlı Balı Mahallesi’nde kendi arsasına ektiği tohumlar fidana dönüşünce, Kabadüz ilçesinden de arsa kiralayan Irız, fidan sayısını 20 bine kadar ulaştırdı. Bir de kooperatif kuran ve fidanlarının, satılacak boyuta ulaştığını kaydeden Irız, perakende olarak 100, toplu olarak ise 80 TL’den sattığı fidanların şu anda yaklaşık 1 milyon 500 bin TL değerinde olduğunu söyledi.

“10 yıl önce hobi olarak başladım”

Mavi ladin fidanları merakının 10 yıl önce bir tavsiye üzerine başladığını ifade eden Abdülkerim Irız, “Daha sonra hobi derken, bayağı bir ilerleme kaydettik. Sonunda ticarete döküldü. Ciddi bir anlamda üretim yaptık ve 20 bin civarında mavi ladini, tohumdan fidan haline dönüştürdük. Şu anda satışını yapıyorum. Fidan sayısı fazla olduğu için bir de kooperatif kurduk. Türkiye’de hem kooperatif hem de pazarlama olarak 4 tane pazarlama ve üretim var. Fidanlarımız artık satış aşamasına geldi ve satmaya başladık” dedi.

“Her ortamda mavi ladin yetişiyor”

Fidanlarını, ortalama bin rakımlı bölgelerde yetiştirdiğini kaydeden Irız, “Bu fidanların bakımı zor değil, ilk tohumdan çıkartırken sadece bir aşaması var sonrasında ise herhangi bir bakım, sulama ve toprak kalitesi isteyen bir durum yok. Her türlü rakımda mavi ladin yetişiyor. Bu işte pazar biraz sıkıntılı ancak şöyle de bir durum var insanlar fidanlarına bakmıyor, sadece dikip bırakıyor. Yetiştirmede bir sıralama var, onları yapmayınca fidan kalitesiz oluyor. Bunlar yapılmayınca da kimse bahçesine alıp dikmiyor. Biz bunu hobi olarak başlamamıza ve yan işimiz olmasına rağmen çok profesyonelden daha iyi yaptık. Bakımları yapıldığı sürece biz pazarını bulacağımızı düşünüyoruz. Çünkü fidanlarımızın kaliteli olduğunu ve görsel açıdan daha güzel olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

“20 bin fidanın bakımını tek başıma yapıyorum”

20 bin fidanın bakımını tek başına yaptığını ifade eden ve bu iş için arsa kiraladığını kaydeden Abdülkerim Irız, “Bazı üreticilerin 500 fidanı var ama bakıldığında fidanları çubuk gibi duruyor. Bunda önemli olan görselin güzel olması lazım ve budanmanın güzel yapılması lazım. Burada kendi arazimi kullanıyorum ancak Kabadüz ilçesinde de 20 dönüm arazi kiralayarak, saksılarda üretimi devam ettiriyorum” şeklinde konuştu.

“Piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL”

Fidanlarının piyasa değerinin yaklaşık 1,5 milyon TL olduğunu kaydeden ve bu rakamın kendisi için ciddi bir rakam olduğunu kaydeden Irız, şu ifadelere yer verdi:

“Şu anda yaklaşık 20 bin adet fidanımız var, bu fidanları perakende de 100 TL civarında satıyoruz. Toplu olarak alımda da 80 liradan veriyoruz. Bu toplamda hesapladığımızda böyle bir arazide böyle bir çok olmamakla birlikte bize 1 buçuk milyon TL gibi bir kazanç sağlayacak. Bu da bizler için kırsal kesimde ciddi ve önemli bir miktar. İnsanlara tavsiye de ederim, ayrıca doğaya kazandırıyoruz. Bugün bakıldığında kuraklık var ve su sıkıntıları çekmeye başlayacağız. Ben tek başıma 20 bin fidan yetiştiriyorsam, en azından insanlar 200-300 fidan yetiştirirse Türkiye yemyeşil olacaktır diye düşünüyorum. Parasal olarak bakıldığında da benim için 1 buçuk milyon TL ciddi bir rakam.”