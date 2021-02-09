Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulu ilçesine bağlı Seyitahmetli Mahallesi'nde cami imamı olan Yaşar Dursun, evlerinin bahçesinde eşiyle birlikte yaklaşık 30 kadar kediyi besliyor. Kedi dostu olarak gönülleri kazanan imam Yaşar Dursun, 2013 yılında Kulu ilçesine Hadim ilçesinden geldiğinde bir tane kedilerinin olduğunu belirterek, zamanla kedilerinin sayılarının arttığını kaydetti. Eşinin de hayvanlara karşı duyarlı ve kedilere karşı hassas olduğunu ifade eden Yaşar Dursun, birçok kez köpek ve kedi beslediklerini söyledi. Kendi kedilerinin dışında diğer mahallelerden de gelen kedileri sahiplendiklerini aktaran Dursun, "Buraya gelene bakıyoruz. Kulu'dan çarşıdan veya Ankara'ya yolumuz düştüğü zaman bayat ekmek ne varsa mamadır, getiriyoruz" dedi.

Baktıkları hayvanlar sayesinde rızklarının bereketlendiğini ve evlerinin de şenlendiğini anlatan Yaşar Dursun, "Biz onlara baktıkça huzur bulduk. Hastalandıkları zaman sağ olsun Kulu'daki veteriner Emre hocamız var, o bizimle ilgileniyor. O olmadığı zaman kendi arabamla Ankara Gölbaşı'ndaki hayvan barınağına götürüyorum. Tedavisi olması gerekenleri orda tedavi ettiriyorum veya çok hasta olanları oraya bırakıyoruz" diye konuştu.

"Hanım çok düşkündür, onlara yemek yedirmeden bize yemek vermez"

Kedi beslemeye bir kediyle başladıklarını da dile getiren imam Yaşar Dursun, "Bir tane ufacık kedi yavrumuz vardı. Daha sonra ona eş olsun diye bir tane daha aldık. Biz bunları her hafta memlekete götürdük, Antalya'ya götürdük, Ankara'ya bizimle beraber gidiyordu. Daha sonra 2, 5, 10 derken 30'a kadar çıktı. Ondan sonra 6-7 tane köpek oluyordu, Köpek yavruları vardı, komşumuzda biliyor, beraber baktık onunla. Şu anda da var yani yine 20-25 tane kedi var. Günlük biz bunlara 2 öğün insanlar gibi yemek veriyoruz. Bir öğleden önce ve ya öğleden sonra bir de akşam yatsıdan sonra veriyoruz. Gece de olsa yemeklerini verip yatıyoruz. Yani hanım çok düşkündür. Onlara yemek yedirmeden bize yemek vermez. O derece hassas ve o derece duyarlıdır" şeklinde konuştu.

Beslediği kediler arasında merhametli olanının da olduğunu belirten Yaşar Dursun, "Mesela bu hayvanlar içinde gerçekten öyle merhametli hayvanlarda var ki şefkatli, duyarlı bir kedimiz vardı. Burada ne kadar yavru doğduysa hepsine annelik yaptı. Annesi olmayan yavru kedileri emzirirdi hiçbir şey demezdi. Şu an kapı önünde köpeğimiz var buraya ne kadar köpek geldi geçti ise hepsi kedilerle dost olmuştu. Kedilerin hepsi üstünde yatar oynarlar, koşuşurlar hiç birine bir şey demez. Kartonlarla kulübe yaptık kendilerine yatak yaptık. Akşamları soğuklarda orda yatıyorlar" dedi.

Mahalle sakinlerinden Şahabettin Battal da, imamlarının dışarıdan gelen kedilere ve köpeklere de baktığını söyledi.