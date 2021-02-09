Sivas’ta geçtiğimiz günlerde bir kişi mutasyonlu virüs şüphesiyle hastaneye yatırılmıştı. Bugün ise Koyulhisar ilçesi Şeyhler mahallesi mutasyonlu virüs şüphesiyle karantinaya alındı. Sivas Valiliğinin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada; “İlimiz Koyulhisar ilçesi Şeyhler mahallesi için İlçe Hıfzıssıhha kurulunca karantina altına alınarak 09.02.2021 saat 15.00 itibariyle köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Bölgede sağlık ekiplerince tarama çalışmalarına başlanmıştır’’ ifadelerine yer verildi.