Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde bir kişi mutasyonlu virüs şüphesiyle hastaneye yatırılmıştı. Bugün ise Koyulhisar ilçesi Şeyhler mahallesi mutasyonlu virüs şüphesiyle karantinaya alındı. Sivas Valiliğinin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada; “İlimiz Koyulhisar ilçesi Şeyhler mahallesi için İlçe Hıfzıssıhha kurulunca karantina altına alınarak 09.02.2021 saat 15.00 itibariyle köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Bölgede sağlık ekiplerince tarama çalışmalarına başlanmıştır’’ ifadelerine yer verildi.