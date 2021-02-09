Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyeti Müdürlüğü'ne bağlı İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler'de görev yapan Yusuf Acar (44) adlı polis memuru, yaklaşık 1 ay önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde Acar’ın korona virüs testi pozitif çıktı. Durumu kötüleşen Acar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Acar’ın cenazesinin, işlemler sonrasında Çenedağ Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.