Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyeti Müdürlüğü'ne bağlı İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler'de görev yapan Yusuf Acar (44) adlı polis memuru, yaklaşık 1 ay önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde Acar’ın korona virüs testi pozitif çıktı. Durumu kötüleşen Acar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Acar’ın cenazesinin, işlemler sonrasında Çenedağ Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
3 çocuk babası Polis memuru korona virüse yenildi
09.02.2021 - 16:45 | Son Güncelleme: 09.02.2021 - 16:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde görev yapan polis memuru, yaklaşık 1 ay önce yakalandığı korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.
Etiketler : kocaeli,izmit,polis,
766333 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/766333.aspx
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