İlçeye bağlı Sincan, Çağlalik, Karacami ve Kürtül mahallelerinde birlikte ekmek yapan kadınlardan bazılarının Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması ve temaslı olmaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı. Buna göre Sincan Mahallesi'nin tamamı, Kürtül Mahallesi'nde 1, Çağlalik Mahallesi'nde 2, Karacami Mahallesi'nde 4 ev karantinaya alındı.
Jandarma ekipleri mahallelerde tedbir aldı.
Kadınlar ekmek yaparken koronavirüsü yaydı, mahalle karantinaya alındı
09.02.2021 - 17:17 | Son Güncelleme: 09.02.2021 - 17:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Payas ilçesinde ekmek yapan kadınların koronavirüsü yayması sonucu, 4 mahallede karantina uygulandı.
İlçeye bağlı Sincan, Çağlalik, Karacami ve Kürtül mahallelerinde birlikte ekmek yapan kadınlardan bazılarının Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması ve temaslı olmaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı. Buna göre Sincan Mahallesi'nin tamamı, Kürtül Mahallesi'nde 1, Çağlalik Mahallesi'nde 2, Karacami Mahallesi'nde 4 ev karantinaya alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hatay,koroanavirüs,
766338 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/766338.aspx
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