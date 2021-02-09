Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırköy Mahallesi'nde motosikletiyle seyir halindeki Ramazan Koyun'un (61) yanına bir otomobil yaklaştı. Otomobilden inen bir şüpheli Koyun ve motosikletteki Tuncay Korkmazoğlu'nu (42) silahla yaraladı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kiraz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.