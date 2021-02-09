Kırköy Mahallesi'nde motosikletiyle seyir halindeki Ramazan Koyun'un (61) yanına bir otomobil yaklaştı. Otomobilden inen bir şüpheli Koyun ve motosikletteki Tuncay Korkmazoğlu'nu (42) silahla yaraladı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kiraz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
İzmir'de silahla yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı
09.02.2021 - 19:43 | Son Güncelleme: 09.02.2021 - 19:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Kiraz ilçesinde silahla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : izmir,silahlı saldırı,haberler,
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