Serik ilçesi Belkız Mahallesi'nde henüz plakaları ve sürücülerinin isimleri belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan bir otomobil yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Ölü ve yaralılar bulunduğu ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
Antalya'da katliam gibi kaza, 5 ölü
09.02.2021 - 20:49 | Son Güncelleme: 09.02.2021 - 21:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : antalya,kaza,haberler,
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