Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; Toparlar Mahallesi Çayiçi mevkiinde yaşayan Fatma Tekin’in (95) evde olmadığını fark eden yakınları, kadını aramaya BAŞLADI. Arama çalışmaları sonunda Tekin’in, evlerinin yakınındaki su kuyusuna düştüğünü belirleyen yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kadının öldüğü belirlendi.

Ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışması sonunda kuyudan çıkarılan Tekin’in cesedi, Köyceğiz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.