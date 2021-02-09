Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akselendi Mahallesi'ndeki caminin tadilatında çalışan 3 işçi, mesai bitimiyle kaldıkları lojmandaki sobayı yakmaya çalıştı. Sobanın parlaması sonucu lojmanda yangın çıktı. Çevredekilerin çağrısıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında işçilerden Yüksel Bilgin'in (55) hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan işçiler Erdoğan Yıldırım (54) ile Atilla Akın (55) Manisa Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinden tedavi altına alındı.