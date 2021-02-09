Düziçi Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Karaguz köyünde pozitif ve temaslı kişilerin tespit edilmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca mahalleye giriş çıkışların 9 Şubat 2021 itibarıyla 10 gün sınırlandırıldığı belirtildi.
Osmaniye'de bir köy karantinaya alındı
09.02.2021 - 22:25 | Son Güncelleme: 09.02.2021 - 22:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
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