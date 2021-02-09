Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, 01 DAA 38 plakalı motosiklet sürücüsü Süleyman B. ile bir otomobil sürücüsü arasında Belediye Evleri Mahallesi'nde, yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Sözlü tartışma sonrası çıkan bıçaklı kavgada motosiklet sürücüsü Süleyman B. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaçan şüphelinin yakalaması için çalışma başlatıldı.