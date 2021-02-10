Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli Beldesi Aloğlu mahallesi Pilavdağı mevkiinde Ayşe Aloğlu isimli 83 yaşındaki kadın sabah çıktığı evine bir daha dönmedi. Akşam saatlerinde yaşlı kadının eve gelmediğini gören yakınları hemen jandarmaya haber vererek köy içerisinde kadın aranmaya başlandı. Ormanlık alan içerisinden ses geldiğini duyan ekipler oraya yöneldi ve akşam saat 21.30 sularında Ayşe Aloğlu’nun ağır yaralı bir şekilde yuvarlandığı ırmak içerisinde bulundu. Çayeli Belediyesi İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri tarafından yuvarlandığı yerden çıkartılarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi.