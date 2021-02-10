Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY şüphelisi eski Merkez Bankası müfettişi C.A'nın Kozan ilçesine bağlı Çamdere Mahallesi'ndeki yayla evlerinin yakınındaki bir ormanlık alanda dağ evinde saklandığı belirlendi. Güvenlik güçlerince yapılan operasyonla C.A. gözaltına alındı. Kozan Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlının jandarmadaki sorgusu sürüyor.
FETÖ'den aranan eski Merkez Bankası müfettişi dağ evinde yakalandı
10.02.2021 - 10:44 | Son Güncelleme: 10.02.2021 - 10:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'nın Kozan ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında şüpheli olarak aranan eski Merkez Bankası müfettişi C.A., saklandığı dağ evinde yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Merkez Bankası müfettişi,FETÖ,
766503 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/766503.aspx
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