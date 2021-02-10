Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası sahil sitelerinde oturan vatandaşların denizde yaralı bir Akdeniz foku olduğunu bildirmesinin ardından çevreciler ve yetkililer harekete geçti. Yapılan araştırmada kumsalda hareketsiz duran hayvanın Akdeniz foku değil, boğazından kesilerek vahşice öldürülmüş bir sığır olduğu ortaya çıktı. Kime ait olduğu belli olmasın diye küpe bulunan kulağı da kesilen hayvanı inceleyen Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği yetkilileri, Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden yardım istedi. Kepçelerle kıyıya çıkarılan sığır, sağlık şartlarına uygun olarak üzerine kireç dökülerek gömüldü.



Yaşanan ilginç olayı değerlendiren Kuşadası EKODOSD Başkan Bahattin Sürücü, “Hastalıktan ölen hayvanların 'su götürür' mantığıyla akarsulara atıldığını Büyük Menderes Nehri’ndeki araştırmalarımızdan biliyoruz. Ancak bu hayvanın denizde olması bize çok ilginç geldi. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden yardım istedik. Ölen hayvan kepçeyle kıyıya alındığında bir kez daha şaşırdık. Hayvanın bir hastalıktan dolayı suya atılmadığını anladık. Çünkü hayvanın dört ayağının bu işi bilen kişiler tarafından muntazam bir şekilde bağlandığını ve boğazının kesildiğini gördük. Hayvan besleyenlerle görüştüğümüzde muhtemelen bu hayvanın çalındığı, kesildiği ve işlem sırasında görüldükleri ya da hayvanı araçla götürürken yolda arama olduğundan dolayı hayvanın dereye atıldığı şeklinde yorum getirdik. Her hayvanın kulağına Tarım Müdürlükleri tarafından kime ait olduğunu gösteren numaralı küpe takılıyor. Ancak bu hayvan kime ait olduğu bilinmesin diye küpesiyle birlikte kulağının kesildiğini gördük. Belki hayvanı çalınmış bir vatandaş müracaat edebilir diye ilgili kurumlara da bilgi verdik. Bu olay diğerlerinden farklı olsa da sonuçta ölen hayvanlar ne yazık ki akarsulara atılmakta ve bugün olduğu gibi denize kadar ulaştığı da görülmektedir. Ölen hayvanlar bakteri ve mikrop taşımakta, bu da halk sağlığını yakından ilgilendirmektedir. Ölen hayvanlar arasında şarbonlu, tüberkülozlu olanlar olabilir. Onun için üzerine kireç dökülüp gömülmesi gerekir" diye konuştu.