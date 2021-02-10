Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları, Osmancık ilçesine bağlı Çampınar köyü ile köye bağlı Pelitpınarı Mahallesi ve Laçin ilçesine bağlı Gökgözler köyüne 10 gün boyunca giriş-çıkışların yasaklanmasına karar verdi. Ayrıca, bu yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılmayacak.
Karara göre, karantina bugün saat 18.00'den itibaren yürürlüğe girecek.