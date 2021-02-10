Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yeni tip koronavirüs salgınında iş yeri kapanan esnafa 2 bin lira destek verme kararı aldıklarını açıkladı. Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi Covid-19 salgınından dolayı genelge ile iş yerleri kapanan ilimizdeki esnaflara 2 bin lira destek verme kararı aldık. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak pandemi süreci boyunca hem esnaflarımızın hem de vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz. Birlikte daha güçlüyüz.
Ordu'da esnafa 2 bin lira pandemi desteği
10.02.2021 - 22:21 | Son Güncelleme: 10.02.2021 - 22:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu'da salgın sebebiyle iş yeri kapanan esnafa 2 bin lira destek verilecek
Etiketler : ordu,esnaf,destek,2 bin TL,
766669 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/766669.aspx
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