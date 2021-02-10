Avlamak için tekneyle Karataş Limanından denize açılan balıkçıların ağına, Akdeniz'de nadir görülen ve bilimsel adı "mola mola" olan ay balığı takıldı. Balıkçılar, yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki ay balığını ağdan kurtarıp denize bıraktı.
Balıkçıların ağına Akdeniz'de nadir görülen ay balığı takıldı
10.02.2021 - 23:54 | Son Güncelleme: 10.02.2021 - 23:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'nın Karataş ilçesinde, balıkçıların oltasına takılan ay balığı denize salındı.
Etiketler : adana,balık,haberler,
766687 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/766687.aspx
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