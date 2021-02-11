Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi’ndeki dağlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan - Habibe Ülker çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 11 yaşındaki Ali Kazım Ülker, saat 18.00 sıralarında dağa çıktı. Gözlerden kaybolan Ali’den haber alamayan ailesi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talep etti. İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Son olarak dağlık alandaki su deposunda görüldüğünün belirtilmesi üzerine ekipler Ali Kazım Ülker’i arama çalışması başlattı. Çalışmalara bir çoban, küçük çocuğun ağabeyi de eşlik etti.

Termal kameralı drone ile bölge tarandı

Havanın kararmasıyla birlikte işleri zorlaşan ekipler, dağı didik didik taradı. İtfaiye ekipleri, termal kameralı drone ile dağı taradı. Yaklaşık 3 saatlik arama çalışması sonucu küçük çocuğun cansız bedeni dağın 150 metre yüksekliğindeki kayalık alanda bulundu. Ardından bölgeye Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro ekipleri de geldi.

Ailesi sinir krizi geçirdi

Dağın eteğinde çocuğundan güzel haberi bekleyen anne Habibe Ülker ile ağabeyleri, ekiplerin cenazeyi getirmesiyle sinir krizi geçirdi. Güçlükle sakinleştirilen gözü yaşlı ailenin feryatları yürekleri dağlarken, küçük çocuğun cenazesi bölgede hazır bulunan ambulansla olay yerinden götürüldü.

Arkadaşlarıyla birlikte çıkmış

Ali Ülker'in dağın bir bölümünü arkadaşlarıyla çıktığı, diğerlerinin bir süre sonra geri döndüğü ancak küçük çocuğun geri dönmek istemediği ileri sürüldü. Çocukları en son gündüz vakti su deposunun yakınında gördüğünü söyleyen Süleyman Tabur,” Yukarıda 2 tane çocuk gördüm. Hava karanlık değildi. Çocukları uzaktan gördüğüm için net olarak seçemedim ” dedi.

Savcılık incelemesinin ardından küçük çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.