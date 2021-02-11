Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre yarın Türkiye’nin büyük bölümünü etkisine alacak soğuk hava dalgası sebebiyle kar yağışının 1987, 2002 ve 2004’teki gibi etkili olması öngörülüyor. Üstelik kar yağışının günlerce kalma ihtimali de oldukça yüksek. 1987 yılının mart ayında İstanbul'da kar kalınlıkları bir metreyi aşmıştı. O dönem 4-14 Mart tarihleri arasındaki hava sıcaklığı ise sıfırın altında 2,2 derece olarak kaydedilmişti.

SICAKLIK DÜŞECEK

İstanbul Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Hüseyin Toros, “Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık 5 ila 15 derece düşecek. Kuvvetli rüzgârlar, don ve buzlanma olabilir” dedi.

TULPAR FIRTINA YOK

Newcastle Üniversitesi'nden atmosfer Bilimci Dr. Abdullah Kahraman ise “Simülasyonlara göre çok soğuk hava kütlesi önce Doğu Avrupa’ya, zamanla Balkanlar ve Türkiye'ye taşınıyor. Modellere göre Marmara Denizi'nin güney ve doğusu, Karadeniz, Kuzey Ege çevrelerinde günlerce sürecek, kar yağışı bekleniyor. Ayrıca sosyal medyada kendine ‘uzman’ diyen kişiler ‘tulpar fırtına’dan bahsediyor. Meteoroloji literatüründe böyle bir soğuk hava dalgası yok” ifadelerini kullandı.