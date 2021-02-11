Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay 02:00 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Murat Üçkardeş 34 DEJ 724 plakalı Kia Pikanto markalı otomobili ile direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yanında bulunan kız arkadaşı hafif şekilde yaralandı. Aydınlatma direği yol kenarındaki bir iş yerinin üzerine devrildi. Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sürücünün yaralanan kız arkadaşı ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Arkadaşının yaralanmasının ardından sürücü Murat Üçkardeş'in olay yerinde ağladığı görüldü. Araç ve aydınlatma direğinin düştüğü iş yeri hasar görürken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören Ege Yüce isimli vatandaş: "Biz çalışıyorduk bir ses geldi. Sesi duyunca baktık arabanın önü havaya kalktı. Sonra yan tarafa doğru döndü. Direğe vurdu. Adamın kız arkadaşı bileğini ve bacağını tutuyordu.ambulans çağırdık hastaneye gittiler" dedi.