Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar ocak ayı ortalama sıcaklığı 2,7 derece olarak ölçüldü. Bu yılki ocak ayında ise havaların sıcak geçmesinden dolayı ortalama sıcaklık 5,4 derece oldu.

Geçen ay ortalama sıcaklıklar ülkenin kıyı kesimleri, Trakya çevresi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi çevrelerinde genelde mevsim normallerinin üzerinde, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Türkiye'de 1971'den beri en yüksek ortalama sıcaklık 2003 Ocak ayında kaydedildi. Ölçümlere göre 2021 yılının ocak ayı, 51 yılın en yüksek ikinci ocak ayı olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 1971'den beri en sıcak ocak ayları şöyle sıralandı:

Sıralama En sıcak aylar

1. 2003

2. 2021

3. 2010

4. 2014

5. 1994

6. 1971

7. 2018

8. 2001

9. 1999

10. 1984

11. 1985

12. 1986

13. 1997

14. 1979

15. 1995

16. 2013

17. 1987

18. 2019

19. 2011

20. 2005

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ocak ayında hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleştiğini söyledi.

Sıcak havanın kış mevsimi olmasına rağmen bir çok yerde ekstrem sıcaklıkların yaşanmasına neden olduğunu belirten Toros, "Ocak ayında Türkiye'yi etkileyen basınç sistemlerine bağlı olarak ülkemiz genel olarak güneyli hava hareketlerine maruz kaldı. Sistemler Sahra Çölü'nden hem sıcak hava ve hem de kum ile toz taşıdı. Bu durum ocak ayının sıcak geçmesine neden oldu. Ocak ayında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde geçmesi ve genel olarak çoğu günün yağışsız geçmesi sebebiyle çiftçiler bazı bölgelerde bitkilere bu dönemde su vermek zorunda kaldı." değerlendirmesini yaptı.