Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi Sahilpark mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede elektrik kesintisinin yaşandığı anda 5 katlı apartmanda bulunan 19 yaşındaki Kürşat Kaya, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı genç sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrasında Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen gencin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.