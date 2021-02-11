Boğaziçi Üniversitesindeki olayları bahane ederek İzmit'teki Belediye İş Hanı önünde toplanmayı planlayan grup eylem yapmak istedi. Bölgede güvenlik önlemleri alan polisin uyarılarına rağmen dağılmayan grupta bulunanlardan 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'de izinsiz Boğaziçi gösterisi yapmak isteyen 17 kişi yakalandı
11.02.2021 - 21:58 | Son Güncelleme: 11.02.2021 - 22:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'de Boğaziçi Üniversitesi olayları bahanesiyle izinsiz gösteri yapmak isteyen 17 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : kocaeli,gösteri,haberler,
766905 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/766905.aspx
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