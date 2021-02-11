Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Üniversitesindeki olayları bahane ederek İzmit'teki Belediye İş Hanı önünde toplanmayı planlayan grup eylem yapmak istedi. Bölgede güvenlik önlemleri alan polisin uyarılarına rağmen dağılmayan grupta bulunanlardan 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.