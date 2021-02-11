Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, akşam saat 22.15 sıralarında Bayrampaşa Kadife Kavşağı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 BFJ 895 plakalı araç Bayrampaşa Kadife Kavşağı üzerinden seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Bariyerler aracın sağ ön kapısından girerek sol ön kapıdan çıktı. Feci kazada araçta bulunan sürücü Murat M. boynundan yaralanırken, Mehmet K.’nin ise bacağı kırıldı. İhbar üzerine olay yeri polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücü ve yolcuyu araçtan çıkardıktan sonra sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazada yaralanan sürücü ve yolcunun hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.