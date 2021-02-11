Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve lodosun ardından hortum meydana geldi. Hortum sonucu bölgede bulunan çok sayıda evin çatısı uçarken olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.