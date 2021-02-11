Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve lodosun ardından hortum meydana geldi. Hortum sonucu bölgede bulunan çok sayıda evin çatısı uçarken olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ayvalık'ı hortum vurdu
11.02.2021 - 23:29 | Son Güncelleme: 11.02.2021 - 23:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan hortum sonucu çok sayıda evin çatısı uçtu. Bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Etiketler : ayvalık,haberler,hortum,
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