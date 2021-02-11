Yapılan uyarıda, “12 Şubat Cuma günü öğle saatlerinden itibaren İnebolu-Ordu arasında batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa), Sinop-Bafra arasında 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde fırtına bekleniyor. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor” denildi.
Meteoroloji’den fırtına uyarısı
11.02.2021 - 23:32 | Son Güncelleme: 11.02.2021 - 23:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından Orta Karadeniz’de yarın için fırtına uyarısı yapıldı.
Etiketler : Meteoroloji,
766920 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/766920.aspx
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