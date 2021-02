Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yenişehir Mahallesi Sepetçioğlu Sokak'ta, müstakil bir evde yalnız yaşayan B.Y. bahçesindeki ağacı yakmaya çalıştı. Komşularının şikayeti üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen B.Y. yaktığı ateşin etrafından ayrılmak istemeyerek itfaiye ekiplerine direndi. B.Y. polis ekiplerince etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Yanan ağaç ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.