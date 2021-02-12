Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıların ardından gece saatleri İstanbul genelinde sağanak yağış etkili oldu. İstanbul’da beklenen yağış ile birlikte şiddeti fırtına da etkili oluyor. Gece yarısı başlayan yağış sabahın erken saatlerine kadar aralıksız devam etti.
İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
12.02.2021 - 06:46 | Son Güncelleme: 12.02.2021 - 07:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da beklenen yağış gece boyunca devam etti.
Etiketler : istanbul,sağanak yağış,
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