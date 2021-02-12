Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıların ardından gece saatleri İstanbul genelinde sağanak yağış etkili oldu. İstanbul’da beklenen yağış ile birlikte şiddeti fırtına da etkili oluyor. Gece yarısı başlayan yağış sabahın erken saatlerine kadar aralıksız devam etti.