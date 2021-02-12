Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun GAP Havaalanı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, arızalanan kamyonunun arızasını gidermek için yardıma gelen Necmi Kaya, o esnada geri manevra yapan kamyonun altında kaldı. Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Kaya'nın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.