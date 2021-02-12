Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun GAP Havaalanı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, arızalanan kamyonunun arızasını gidermek için yardıma gelen Necmi Kaya, o esnada geri manevra yapan kamyonun altında kaldı. Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Kaya'nın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Geri manevra yapan kamyonun altında kalan şahıs öldü
12.02.2021 - 12:03 | Son Güncelleme: 12.02.2021 - 12:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'da geri manevra yapan kamyonun altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun GAP Havaalanı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, arızalanan kamyonunun arızasını gidermek için yardıma gelen Necmi Kaya, o esnada geri manevra yapan kamyonun altında kaldı. Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Kaya'nın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler : şanlıurfa,kaza,kamyon,
767035 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/767035.aspx
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