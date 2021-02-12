Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha fazla acı vermesin diye kadının uzun saç kuyruğu kesildi. Kadın çaresizlik içinde durumunu Tik Tok videosuyla paylaşınca bir anda meşhur oldu. Instagram’da 800.000 takipçi, Tik Tok’ta da 945.000 hayrana kavuşan kadın için yardım kampanyası da başlatıldı ve kısa sürede 20.000 dolar toplandı. California eyaletinin Los Angeles şehrinde estetik cerrahı Dr. Michael Obeng, kadını bu sıkıntıdan kurtarabileceğini söyledi. Kadın,

Los Angeles’a gitti, Dr. Obeng, Gorilla Glue adındaki yapıştırıcıyı çözmek için tıbbi sınıf yapışkan sökücü, aloe vera, zeytinyağı ve asetondan oluşan özel bir karışım kullandı. 4 saat süren müdahaleyle saçlarındaki yapıştırıcıdan kurtulan kadın, yeniden saçlarını taramanın mutluluğunu yaşadı. Operasyon 12.500 dolara mal oldu.