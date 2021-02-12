Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağaçları gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Günler öncesinde yağan kar ve yağmur sonrasında sıcaklıkların ani yükselişine aldanan badem ve erik ağaçları çiçek açtı. Kış ortasında tomurcuk verip çiçek açan erik ağacı görenleri hayrete düşürüyor.

Bahçesindeki erik ağacının da yalancı bahara aldanarak çiçek açtığını belirten Yıldız Akça, "Erik ağacının tomurcuk verip çiçek açtığını fark ettim. Bu durumla ilk kez karşılaştığımız için şaşkınlık yaşadık. Bu mevsimde ağacın çiçek açması normal değil, soğuk yakar. Erik ağacının bu mevsimde çiçek açmasının nedeni hava sıcaklığını normalden yüksek olmasından kaynaklandığını düşünüyorum" dedi.

Ağaçların erken çiçek açmasının muhtemel bir don olayında meyve oluşumunu da olumsuz etkileyeceğini söyleyen İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Ahmet Tam, ”Kasım ayından beri hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği için badem, erik şeftali kızılcık gibi meyveler şu anda çiçek açtılar. Hava şartları bu şekilde sıcak devam ederse meyve veriminde bir sıkıntı olmaz. Fakat önümüzdeki hafta ve bu hafta sonu don olacağı söyleniyor. Eğer don olayı gerçekleşirse meyvelerin hepsine zarar vereceği aşina. Zarar gördüğü zaman da otomatikman verim düşecek. Meyve verimi şu anda tamamen meteorolojik şartlara bağlı. Havalar soğumadan bu şekilde devam ederse bir sıkıntı olmaz hatta iki defa verim verebilen çeşitler bile çıkabilir. Ama özellikle mart ayı sonlarına doğru havalar soğuduğu don yaptığı zaman don olduğu gibi bu çiçekler yakacak, dolayısıyla ağaçlar meyveyi yapamayacak dolayısıyla verim düşecek” diye konuştu.