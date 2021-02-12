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Esenyurt'ta kimliği belirsiz kişiler arasında yaşanan kavgada, bir polis memuru yaralandı
12.02.2021 - 17:39 | Son Güncelleme: 12.02.2021 - 17:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esenyurt Sanayi sitesinde kimliği belirsiz kişiler arasında yaşanan kavgada, görev istirahatli olduğu öğrenilen bir polis memuru silahla vurularak yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.
Etiketler : Esenyurt Sanayi sitesi,
767123 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/767123.aspx
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