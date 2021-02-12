İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan H.K. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 0.80 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Kütahya’da şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı
12.02.2021 - 22:43 | Son Güncelleme: 12.02.2021 - 22:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya’da polis tarafından durdurulan şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 0.80 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
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767182 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/767182.aspx
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