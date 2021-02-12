Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan H.K. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 0.80 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.