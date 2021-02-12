Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Türkoğu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kılılı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, yaklaşık bir aylık takibin ardından şüphelilerin kullandığı 42 LJ 414 plakalı aracı ilçe girişinde durdurdu.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 65 uyuşturucu hap, bir miktar esrar maddesi, iki cep telefonu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 700 lira para ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.C. ve Y.K, ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.