Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yarın başlayacak recep, şaban ve ramazan aylarını kapsayan üç aylar dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, Müslümanların, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi üç ayları, heyecanla beklediğini ifade eden Erbaş, üç ayların tüm insanlığa sağlık, afiyet ve hayırlar getirmesi niyazında bulundu. Erbaş, sosyal medya hesaplarından da paylaştığı mesajında, "Müminler olarak her yıl gelişini heyecanla beklediğimiz nadide zamanlar olan mübarek üç ayların milletimize ve tüm insanlığa sağlık, afiyet ve hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak, recep ve şaban ayını mübarek kılsın ve bizi ramazana kavuştursun” ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanından üç ayların başlangıcı dolasıyla mesaj
12.02.2021 - 23:22 | Son Güncelleme: 12.02.2021 - 23:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş üç ayların başlangıcı dolayısıyla mesaj yayınladı.
Etiketler : Ali Erbaş,üç aylar,haberler,
767189 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/767189.aspx
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