Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genel durum bozukluğu ve çoklu organ yetmezliği sebebiyle bir süredir tedavi gördüğü Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde dün hayatını kaybeden 6 çocuk babası Abdullah Nazırlı, İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Tahsin Ekinci’nin kayınpederiydi. Nazırlı’nın cenazesi, bugün saat 14.00'te İzzetpaşa Camii'nde kılınacak namazın ardından Harput Mezarlığı'ndaki aile mezarlığına defnedilecek.

SOYLU: SOHBETİNE DOYAMADIM...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nazırlı’nın vefatı ile sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Elâzığ’da iken kendisini ziyaret eden eşim bana muhakkak gitmelisin dedi. Gittim. Sohbetine, ziyaretine, nasihatlerine doyamadım... Cumhurbaşkanımızın gönül dostu, bir Allah dostu Hafız Abdullah Nazırlı Hocaefendi 107 yaşında Hakka yürüdü. Allah rahmet eylesin.

Elâzığ Valisi Erkaya Yırık da paylaşımında şunları kaydetti: Elâzığ’ımızda sayısız hafız ve ilim sahibi insanı yetiştiren Hafız Abdullah Nazırlı'yı 107 yaşında dar'ül-bekaya uğurlamanın hüznü içindeyiz. Müstesna büyüğümüze Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum. İHA