Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Zonguldak’ın Gökçebey ilçesi Namazgah Köyü’nde kaçak kazı operasyonu yapıldı. Alınan bilgi sonrası yapılan operasyonda A. Ç. (47 E), D. G. (48 E), E. A. (55 E) ve E.A. (47 E) isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Kaçak kazı yapmak için metal arama detektörüyle birlikte yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 2 adet kürek, 2 adet kazma ve 1 adet metal arama dedektörüne el konuldu.