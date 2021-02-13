Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dört gün önce Mertoğlu köyünde bulunan Sinop Belediyesi Mezbahası’nda meydana geldi. Samsun’un Bafra ilçesinde yaşayan Adem Genç, Sinop’ta bir kasapla anlaşarak yaklaşık 560 kilo gelen montofon cinsi düveyi kesim için belediye mezbahasına getirdi. Hayvanını mezbaha görevlilerine teslim eden Genç, kesim için ayrılan alanda beklemeye başladı. Bu sırada kesilmeyi bekleyen düve, bir anda mezbaha görevlilerin elinden kurtulup kaçmaya başladı. Hayvanın sahibi ve mezbaha görevlileri kaçan düveyi yakalamak için peşine düştü ancak başarılı olamadı.

Hayvan sahibi Adem Genç, dört gün boyunca her gün Bafra’dan Sinop’a gelerek yaklaşık 12 bin TL değer biçilen kayıp düvesini kendi imkanlarıyla aramaya devam etti. Genç, tek tek mahalle muhtarlarına ulaşarak köylüleri kayıp düve konusunda bilgilendirdi. Sosyal medya hesaplarından düvenin fotoğrafını paylaşarak kayıp olduğunu ve görenlerin kendisine ulaşmalarını istedi.

Hukuksal yollarla mücadelesini sürdüreceğini söyleyen Genç, “Ben sevkle beraber hayvanımı buraya getirdim, mezbahaya teslim ettim. Ben içerde hayvanımın kesimini bekliyordum. Hayvan padoktan normal kesimhaneye gelirken bir anda kaçmış. Biri içeri girerek mezbahadan bir düvenin kaçtığını söyledi. Hemen çıktım dışarı, ‘yukarı yola doğru kaçtı’ dediler. Bir sefer yola doğru koşarken gördüm ama yakalayamadık. Güvenlik kameralarından baktık, kapı açık unutulduğu için rahatlıkla çıkmış. Burada bu kapıları kim açık bıraktı sorumlu kimse benim zararımı karşılayacaklar. Burası resmi bir mezbaha ama bir güvenliği yok. Hayvanım kayboldu ama karşımda alacak bir muhatap yok. Dört gündür Bafra’dan buraya gelerek hayvan arıyorum, köy köy muhtarlara ulaşarak derdimi anlatıyorum” dedi.