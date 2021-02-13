Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir restoranın paket servisçisi olarak çalışan Cenk Arıcan (26), iş saatine 1 saat kala balık tutmak için Muratpaşa ilçesi Yavuz Öcan Parkı’ndaki falezlere geldi. Kadı Yarı’ından falezlerin denizle buluştuğu kısma inen Arıcan’ı, bölgede uygulama yapan polis ekipleri fark etti. Arıcan, kendisine seslenen polis ekiplerinin uyarısını dinlemeyince deniz polisi devreye girdi. Limandan çıkış yapan ekipler, Arıcan’ı bulunduğu yerden bota alıp Kaleiçi Yat Limanı’na getirdi. Polisin tutanak hazırladığı sırada ceza yiyeceğini düşünen genç kurye, uzun süre gözyaşı döktü. Evrakların incelenmesinin ardından kısıtlamadan muaf tutulduğu anlaşılan kurye herhangi bir cezai işlem uygulanmadı.

Ekip otosuna bindirilen kurye, işe gitmesi için tekrar şehir merkezine bırakıldı.