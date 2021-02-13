Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'deki programlarını iptal ederek dün vefat eden Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenaze törenine katılmak üzere uçakla Elazığ Havalimanına geldi. Havalimanında il protokolü tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazırlı için İzzetpaşa Camii'nde düzenlenecek olan cenaze namazına katılmak üzere hareket etti.