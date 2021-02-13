Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 250 adet kedi kulübesi ve 750 adet köpek kulübesi temini için 9 Mart 2021 günü saat 11'de yapılacak ihaleye katılmak isteyen isteklilerin teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vermeleri gerekmektedir.
Ankara Büyükşehir Belediyesi kedi ve köpek kulübesi alacak
13.02.2021 - 14:44 | Son Güncelleme: 13.02.2021 - 14:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için kedi ve köpek kulübesi alım ihalesi düzenliyor.
Etiketler : Ankara Büyükşehir Belediyesi,
767341 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/767341.aspx
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