Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı, yüksek kesimlerin ardından hafif hafif şehir merkezinde etkisini göstermeye başladı. Taksim Meydanı'nda tipi şeklindeki kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.