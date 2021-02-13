Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı, yüksek kesimlerin ardından hafif hafif şehir merkezinde etkisini göstermeye başladı. Taksim Meydanı'nda tipi şeklindeki kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.
İstanbul’da beklenen kar yağışı hafif hafif etkisini göstermeye başladı
13.02.2021 - 22:51 | Son Güncelleme: 13.02.2021 - 22:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı, hafif hafif etkisini göstermeye başladı.
Etiketler : İstanbul,
767430 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/767430.aspx
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